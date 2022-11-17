شدد طبيب صيدلاني سريري، على التحذير من كثرة تناول نوع من المشروبات، وذلك بعد تشخيص إصابة لاعب رياضي بمرض مزمن خطير، عقب شربه 12 زجاجة منها خلال مدة زمنية قصيرة.

ويُشار إلى أن اللاعب الأجنبي الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته شرب 12 زجاجة مشروب طاقة خلال 10 دقائق في تحدٍ لباقي زملائه الرياضيين دون أن يعلم أن هذا سيتسبب له في الإصابة بمرض مزمن خطير، حيث أنه كاد أن يموت في المستشفى بعد أن شرب 12 زجاجة من مشروبات الطاقة في غضون 10 دقائق، ولم يخبر الأطباء عن ذلك.

وقال الصيدلاني الأجنبي :” أنه بعد تناول اللاعب مشروبات الطاقة الـ 12 ،لم يشعر أنه على ما يرام، ولإبعاد ذهنه عن التعب بدأ ممارسة الرياضة حتى بدأ يعاني من خفقان القلب لكنه أرجع السبب مع نفسه إلى زيادة نسبة الكافيين.”

وأضاف:” أن اللاعب أصيب بألم في الظهر تناول بعدها جرعة من الكحول ثم تقيأ في حوض المطبخ وبدأ يشعر بسوء أكبر، لكنه انتظر ليوم واحد على الأقل وبعد عدم قدرته على تناول الطعام أو الشراب دخل المستشفى.”

وأفاد الطبيب بأن اللاعب تعافي وبدأ مستعدا للعودة إلى المنزل بعد دورة من المضادات الحيوية والعلاج المتنوع الذي تلقاه في المستشفى.

يُذكر أنه من أهم زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس الإفراط في تناوُل الكحوليات والتدخين والسمنة وداء السكري والتاريخ الوراثي.