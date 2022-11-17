علق رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو على مواجهة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، له في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، قائلاً “إنه ليس كل محادثة سهلة”.

وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان: “أولا ليس كل محادثة ستكون سهلة لكن من المهم جدا أن نواصل الوقوف من أجل الأشياء المهمة للكنديين، هذا شيء نفعله دائما وسنواصل فعله”.

وأظهرت لقطات الرئيس الصيني خلال القمة الأربعاء، وهو يعاتب ترودو لأن محادثاتهما سربت لوسائل الإعلام.

ورد رئيس وزراء كندا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني فعلا غاضبا أو أنه كان يستعرض قوته: “نعلم أن الصين لاعب مهم على الساحة الدولية في الاقتصاد ولها تأثير كبير على الأحداث حول العالم، تحتاج كندا للانخراط بشكل بناء ومباشر في القضايا التي يمكن أن نعمل عليها معا في الوقت الذي نبقى هناك لمناقشة قضايا حقوق الإنسان”.