قدم هادي بحاري مستشار اجتماعي وتربوي عدة نصائح هامة لعلاج النسيان أثناء المذاكرة، تزامناً مع بداية الاختبارات.

ونصح بحاري الطالب بأن يمسك بداية المنهج ويركز جيدا على العناوين ويأخذ التلخيصات أو أن يقوم الطالب نفسه بالتلخيص بأي طريقة ذهنية يريد هو بحيث أن يرمز المعلومات في النهاية بشكل عام ومن ثم يدخل في الجزيئات “.

وقال بحاري :” أثناء المذاكرة من الأفضل أن يتشارك الطالب مع زميل له أو والده ووالدته، وبعد المذاكرة ينام الطالب نوم هادي ثم يستيقظ قبل الامتحان بمدة كافية مع تناول فطور صحي والابتعاد عن القهوة والمنبهات”.

وأضاف” لكي يتخلص الطالب من التوتر يجب قبل المذاكرة أن يختار الطالب مكان مناسب كما أن هناك أمور أخرى أثناء وبعد المذاكرة يجب أن يفعلها ليتخلص من التوتر.