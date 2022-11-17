كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بعدة مدن بالمملكة (الرياض، الأحساء، جدة).

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق إداري (الرياض)، منسق التطوير المهني المستمر (جدة)، موظف مساعد رعاية الطفل (الرياض)، مساعد أبحاث (الأحساء)، إحصائي ثاني (الرياض)، أخصائي نفساني (جدة)، مهندس ميكانيكي (الرياض)، مساعد بحث ثاني (الرياض)، أخصائي تمويل الأبحاث (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م، فيما لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية .