رد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، على شابة متحمسة طلبت منه أن يتبناها “لمستقبل أكبر”.

وقالت الشابة لوزير الطاقة بإحدى جلسات منتدى مسك الذي انعقد بالمملكة مطلع الاسبوع الجاري: “أنا رشا الناجي، طال عمرك قلت ابن آدم خطاء وكلنا نخطئ، أنا التقيت فيك قبل سنتين تقريبا بمناسبة فوزنا بـ”آيسف” ودعمتنا وحفزتنا واعطيتنا أجمل الكلام الي ممكن نسمعه، أنا اليوم هنا عشان أصحح خطأ فاتني، أنا طاقة عمري 19 سنة واستثمر فيني بلدي طوال سنوات دراستي فأطلب منك سموك هل تتبناني الآن لمستقبل أكبر؟”.

وأجاب وزير الطاقة الفتاة، قائلًا: “عندي ثقة واعتزاز وفخر أن عندي منظومة هي التي تتبناكي أفضل مني، بنتي معلش، لا تعولين على أشخاص عولي على العمل المؤسسي المستدام”.

وأضاف: “ما في أحد منا مفروض يتشرف ولا يفخر ولا يفرح أنو أنا اللي كونت كذا وكونت وكذا، طيب واذا هفيت؟ إذا رحت؟ يتهاوى يعني هذا الحصن العظيم؟ معناته ما سويت شي، (الشيء الحقيقي للناس) أنك تبني مؤسسات مستدامة مو إنك تبني مؤسسات بك تمشي وتنجح وبدونك تفشل هذا قمة النرجسية”.