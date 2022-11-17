أوضح الدكتور خالد الفالح، وزير الاستثمار، اليوم الخميس، أنه سيتم توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وقال الفالح خلال حديث مع قناة “العربية”:” أن مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم، يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار”.

وأضاف:” أن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.”

يُذكر أن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قد كشفت أمس الأربعاء نقلاً عن مصادر أنه من المتوقع أن توقع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.