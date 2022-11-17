مساند: تأشيرة بديلة دون رسوم حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوماً من وصولهم

كشف برنامج «مساند»، أن المستفيدين يمكنهم إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية، وذلك في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوما من تاريخ وصولهم إلى المملكة.

ولفت برنامج «مساند» إلى أن مسؤولية مكتب الاستقدام عن العمالة المنزلية التي تم استقدامها، تكون لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ قدومها إلى المملكة، وبعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني «صاحب العمل» وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد.

ويلزم سداد رسوم التأشيرة بقيمة 2000 ريال لإصدار تأشيرة العمالة المنزلية،وهي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول عليها ، وسداد تكلفة الخدمة الإلكترونية 150 ريالا غير شامل لضريبة القيمة المضافة فيما لو تم التقديم عن طريق موقع مساند إلكترونياً.