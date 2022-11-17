كشف مدير مركز زراعة الأعضاء بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حمد بن محمد الباهلي، عن المعايير التي يتخذها الأطباء لإصدار قرار الموافقة على عملية التبرع .

وقال الباهلي على برنامج ” كلام” المُذاع على قناة السعودية:” أن أهم شيء عمل الفحوصات اللازمة، فيجب أن تكون فصيلة الدم مطابقة، أو فصيلة الدم O .

وأضاف:” أنه في حالة الكبد يتم عمل فحص لفصيلة الدم، وحجم الكبد بالأشعة المقطعية والقنوات الصفراوية بالأشعة المغناطيسية وتحليل لأنسجة الكبد للتأكد من سلامتها للمتبرع والمتلقي”، لافتًا أنه من المهم التأكد من فحص وظائف الكليتين ومدى جاهزية الكلى المتبقية دون ضرر على حياة المريض.

وأشار الباهلي إلى أن المريض لا يحتاج لعملية عزل خاص كامل، سواء كان المتبرع أو المريض الذي يجرى له عملية الزرع، ولكن يجب أن يبقى المريض تحت المراقبة في المستشفى 3 إلى 5 أيام، وعند الاطمئنان بأن وظائف الكلى أو الكبد عادت لوضعها الطبيعي يتم السماح له بالخروج والمتابعة الدورية بعد أسبوعين للاطمئنان عليه.

وعن كيفية التبرع، تابع في حديثه:” أنه عند حدوث فشل عضوي للمريض في أحد وظائف الكلى أو الكبد يتم فتح باب التبرع لأحد من عائلته وأقاربه أو غيرهم”، مُشيرًا إلى أنه لابد أن يكون المتبرع عاقل وبالغ في سن يسمح له بالتبرع، وأن يكون خالي من جميع الأمراض المزمنة .