قال صاحب السمو الأمير فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم⁩، إن البيروقراطية والروتين هما أكبر عدو للتنمية.

وأكد، خلال حديثه في قناة الإخبارية، حرصه على تسهيل الاجراءات على المستثمرين، ومحاربة الروتين والبيروقراطية باعتبارهما أعداء للتنمية.

وأبدى ترحبيه بطرح فرص استثمارية لرواد الأعمال، مؤكدا أن منطقة القصيم لها خصائص مميزة في المجال الصناعي والزراعي، متطلعا بالاستثمار فيها.

يذكر أن أمير القصيم دشن ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة بتكلفة أكثر من مليار ريال، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل.