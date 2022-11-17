كشفت دراسة عن وجود مجموعة من علامات التحذير الخبيثة قبل شهر من النوبة القلبية.

وفي الدراسة التي شملت أكثر من 500 امرأة نجين من النوبات القلبية، قال 95% منهن إنهن لاحظن أن شيئا ما لم يكن صحيحا خلال شهر أو نحو ذلك قبل النوبات القلبية.

وشملت أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعا: التعب 71% والنوم المضطرب 48%وقالت بعض النساء، على سبيل المثال، إنهن كن متعبات للغاية لدرجة أنهن لم يستطعن ​​ترتيب سرير من دون استراحة.

وجاء ألم الصدر، وهو علامة تحذير مبكرة شائعة لأمراض القلب لدى الرجال، في أسفل القائمة بالنسبة للنساء.

وشملت الأعراض: تعب غير عادي- اضطرابات النوم- ضيق في التنفس- عسر الهضم- قلق- تسارع ضربات القلب- أذرع ضعيفة/ثقيلة- تغييرات في التفكير أو الذاكرة- تغيّر في الرؤية- فقدان الشهية- وخز اليدين/الذراعين- صعوبة التنفس ليلا.