كشفت دراسة عن وجود مجموعة من علامات التحذير الخبيثة قبل شهر من النوبة القلبية.
وفي الدراسة التي شملت أكثر من 500 امرأة نجين من النوبات القلبية، قال 95% منهن إنهن لاحظن أن شيئا ما لم يكن صحيحا خلال شهر أو نحو ذلك قبل النوبات القلبية.
وشملت أكثر علامات الإنذار المبكر شيوعا: التعب 71% والنوم المضطرب 48%وقالت بعض النساء، على سبيل المثال، إنهن كن متعبات للغاية لدرجة أنهن لم يستطعن ترتيب سرير من دون استراحة.
وجاء ألم الصدر، وهو علامة تحذير مبكرة شائعة لأمراض القلب لدى الرجال، في أسفل القائمة بالنسبة للنساء.
وشملت الأعراض: تعب غير عادي- اضطرابات النوم- ضيق في التنفس- عسر الهضم- قلق- تسارع ضربات القلب- أذرع ضعيفة/ثقيلة- تغييرات في التفكير أو الذاكرة- تغيّر في الرؤية- فقدان الشهية- وخز اليدين/الذراعين- صعوبة التنفس ليلا.
التعليقات
اترك تعليقاً