أعلن منتدى الطاقة الدولي، اليوم الخميس، عن بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة “جودي” كشفت أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر إلى 7.72 مليون برميل يوميا من 7.60 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام 120 ألف برميل، فيما ذكرت “جودي” أن مخزون الخام السعودي ارتفع بمقدار 0.78 مليون برميل، فيما تراجعت في سبتمبر مخزونات المنتجات النفطية 2.39 مليون برميل.

وبحسب البيانات انخفض إنتاج النفط السعودي بواقع 10 آلاف برميل إلى 11.04 مليون برميل في سبتمبر.