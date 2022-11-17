أقدم مئات العمال في إيران عن الإضراب بشكل كامل عن العمل مصافي النفط.

وسار العمال في صفوف حاشدة معلنين إضرابهم عن العمل، وذلك تماشيا مع موجة الغضب التي انتابت الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني وانتهاكاته.

وأعلن العمال أن خطتهم تشمل عدم العمل وعدم الشراء أو البيع لمدة 3 أيام وذلك لخلق صدمة اقتصادية في النظام الحاكم.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.