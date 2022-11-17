أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس، قرارا بإعفاء مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير مطار بغداد الدولي، ومدير أمن المطار من مهماتهم على خلفية حادثتي الحريق اللتين شهدهما المطار.

وكان الحريق الأخير قد تسبب في خسائر طائلة منها التهام صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين.

وكان السوداني عقد في المطار اجتماعا ضم وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب رئيس جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومدير عام الدفاع المدني، ومدير عام التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية، فضلا عن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، موضحاً أن السوداني استمع إلى إيضاح من المسؤولين المعنيين حول الحادثة.

ووجه السوداني بمتابعة التحقيق، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحرائق في ظرف يومين فقط.

ودعا إلى إجراء فحص فوري وشامل لمنظومة السلامة واحتياطات الطوارئ في المطار، ومراجعة جميع الإجراءات الأمنية المطبقة في كل مرافقه وصالاته ومبانيه.