أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالاله المالكي، بوجود روح تعاون واتحاد بين لاعبي الفريق استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 التس تنطلق في 20 نوفمبر الحالي.

وقال “المالكي”: “عندما يلعب المنتخب السعودي تندمج جميع الوان الاندية معًا وتتحد في لون الأخضر، واتمنى من الجمهور السعودي التخلي عن التعصب الرياضي و الإستمتاع بكرة القدم”.

وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لإرضاء كل من يؤمن بهم في مونديال قطر 2022، منوها بأن بطلع في عالم الكرة هو الإسباني اندريس انييستا، مضيفا أنه يحب أسلوب لعبه و ويستمتع عندما يشاهده.