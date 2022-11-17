صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، بأن الحرب في أوكرانيا هي العامل السلبي الوحيد للاقتصاد العالمي في 2022، والأرجح لعام 2023 أيضاً.

وعلقت في حديثها على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسا، على ضرب صاروخ الأراضي البولندية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وقالت إن أي شيء يزيد القلق هو، بالطبع، ضار بآفاق النمو وتلبية احتياجات وتطلعات الناس في كل مكان.

وأكدت أن قمة مجموعة العشرين لا تتعلق بحقيقة وجود إعلان مشترك، ولكن التركيز كان على “مشاكل ملحة للغاية” – مثل التضخم العالمي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وأمن الغذاء والطاقة.

وقالت غورغيفا: “إننا نشهد بالفعل بعض علامات التفتت وهي تأتي من مصدر قلق مشروع أمن الإمدادات”،وحذرت من أنه إذا اختار العالم التحول إلى “كتل منفصلة”، فسيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه.