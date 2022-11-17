تسبب خطأ في فلتر الكاميرا التي استخدمتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء التقاطها لصور مع الفرنسي تيري هنري مساعد مدرب منتخب بلجيكا في موقف احرجها ودفعها للسخرية من نفسها.

واكتشفت حليمة أن الفلتر تطبق على وجه “هنري” وليس وجهها، وسخرت من هذا الأمر، كما سخرت من قصر قامتها مقارنة بـ”هنري” الذي كان أطول منها.

وجاء ذلك خلال زيارة أجرتها الإعلامية لمقر إقامة منتخب بلجيكا لكرة القدم بالكويت، لتلتقي مع لاعبيه الذين سيخوضون منافسات كأس العالم 2022 في قطر خلال الأيام المقبلة.

ونشرت الإعلامية على حسابها في “سناب شات” صور أخرى لها مع بعض اللاعبين ومنهم كيفن دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وكاراسكو نجم أتليتكو مدريد الإسباني.