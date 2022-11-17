أوضح الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم تكليف الأب لأبنائه بخدمة مقابل إقراضهم مبلغ مادي.

وأكد أنه يجوز للأب أن يفعل ذلك ولا يعد نوع من أنواع الربا، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أنه ينبغي على الأبناء حينها بطاعة آبائهم فيما يطلبوه طالما أن ما يطلبوا مجرد خدمة ليست مرتبطة بالمال، أما إذا ارتبط طلبه بأن يتم إعادة المال له بزيادة فأن هذا الأمر لا يجوز.