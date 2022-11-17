روت المهندسة مشاعل الشميمري المستشارة في الهيئة السعودية للفضاء، تفاصيل مشاركة المملكة في إطلاق رحلات إلى القمر.

وقالت الشميمري خلال برنامج “سيدتي” : “ارتميس برنامج دولي للرحلات الفضائة المأهولة لمعرفة كيفية الوصول لأبعد من القمر في المستقبل، وإقامة مستوطنات على سطح المريخ”، مشيرة إلى أن أكثر من 20 دولة اتفقوا لاستخدام الفضاء لأغراض سلمية ومنها المملكة العربية السعودية.

وأضافت: “وقعت المملكة اتفاقية ارتميس في يونيو الماضي بهدف الوصول لأغراض سلمية للفضاء، والرحلة الثانية لأرتميس ستكون في 2024 ستكون مأهولة لتدور حول القمر فقط، والرحلة الثالثة هدفها أن تضع أول رائدي فضاء على سطح القمر، في 2025”.

وكانت ناسا أطلقت أقوى صاروخ لها منذ 50 عاماً أمس الأربعاء، حيث أرسلت كبسولة غير مأهولة إلى الفضاء في مهمة مدتها 25 يوماً للدوران حول القمر والعودة بأمان إلى الأرض.

والمهمة، المسماة Artemis I، تمثل الرحلة الافتتاحية لكل من صاروخ SLS وكبسولة طاقم Orion.

ويبدأ برنامج Artemis متعدد المهام التابع لوكالة ناسا، والذي يركز على إرسال رواد فضاء، بما في ذلك أول امرأة وأول شخص ملون، إلى سطح القمر بحلول عام 2025.