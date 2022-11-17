النحات هوساوي يستعرض أبرز أعماله لخادم الحرمين وولي العهد

استعرض النحات الشاب ناصر هوساوي أبرز أعماله في النحت لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله، ومعالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال هوساوس خلال برنامج “سيدتي” إن هذه الأعمال إهداء لصاحب السمو ولي العهد، مضيفا: “وأحب أن هذا العمل يوصله”.

واختار صورة تركي آل الشيخ وبجانبه ولي العهد ليجسدها في تمثال قائلا: “والرجل الذي ساهم في تطوير رياض الفن معالي المستشار تركي ال الشيخ وتجسد هذه الصورة كثير من المعاني وتعبر عن الدعم والعطاء”.

يذكر أن ناصر هوساوي، تخرج من كلية الهندسة في عام 2017، ووجد نفسه في تشكيل المجسمات واللوحات من خلال الرسم والنحت الكلاسيكي.