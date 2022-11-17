خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مراكز إسعافية على منفذ سلوى لخدمة المسافرين إلى قطر، وذلك بالتزامن مع كأس العالم 2022.

وأكد عبدالله المهيدلي، مساعد رئيس الهلال الأحمر للشؤون التشغيلية، أنه تم تخصيص 18 مركز إسعافي وتوفير 35 سيارة إسعاف، و23 فرقة إسعافية من أجل الاستعداد لخدمة المسافرين في فترة المونديال، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

كما يتواجد كل 50 كيلو مترا على طريق “منفذ سلوى” مركز إسعافي للاستجابة السريعة، بجانب توفير طائرة لتوفير الاستجابة الأسرع للحالات الحرجة.