أوضح الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، موقف السيارات المتروكة لقضاء حوائج المنزل من اعتبارها ضمن إرث المالك من عدمه.
وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى” :”كل ما يتركه الميت من مال أو عقار يكون من حق الورثة ويدخل في ذلك السيارات وغيرها”.
وأضاف: “وإذا انتقلت إلى الورثة فالأمر يرجع إليهم في تلك الحالة وحسب الاتفاق بينهم بأن تبقى السيارة ويستخدمها من يستخدمها”.
وتابع: “ولكن لو أن أحد الورثة طلب نصيبه فيعطى نصيبه من هذه السيارة، وإذا أرادوا بيعها فتقدر بقيمتها عند البيع”.
#فتاوى | هل السيارات المتروكة لقضاء حوائج المنزل تدخل في إرث المالك؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/Nc9tkqeezA
— قناة السعودية (@saudiatv) November 17, 2022
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