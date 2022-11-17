تعرض عناصر من قوات الباسيج الإيرانية والتي بمثابة الذراع اليمنى لمليشيا الحرس الثوري، للضرب والسحل على يد المتظاهرين.

وظهر عدد من عناصر الباسيج وقد تم الاعتداء عليهم وتجريدهم من ملابسهم في الشارع، بمدينة سندج.

ويأتي ذلك في تطور واضح للأحداث التي تشهدها إيران حيث بدأ استهداف الموالين للملالي الإرهابي وضباط في الباسيج من قبل المحتجين.

وشهدت عدة مدن إيرانية اليوم الخميس ميل الاحتجاجات إلى العنف وإغلاق الشوارع.

وتستمر التظاهرات في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي على يد شرطة النظام الإيراني بسبب الحجاب الإجباري.