بيعت الكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا هدفه الشهير في ربع نهائي كأس العالم 1986 على إنجلترا بقيمة 2.4 مليون دولار في مزاد علني في لندن.

كان من المتوقع أن تُباع كرة أديداس “أزتيكا” البيضاء اللون، التي كانت مملوكة لحكم المباراة التونسي علي بن ناصر، بقيمة 3.6 مليون دولار عندما تم عرضها في مزاد “غراهام باد” في المملكة المتحدة.

يذكر أنه تم استخدام الكرة لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986، قبل سنوات من بدء نظام استخدام عدة كرات في المباراة، وأثار الأرجنتيني الجدل بعد ذلك بقوله إن الهدف سُجل: قليلا برأس مارادونا وقليلا بيد الله.