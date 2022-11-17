سجل حكيم زياش نجم منتخب المغرب هدفًا خياليًا في مباراة المغرب ضد جورجيا، مساء اليوم الخميس، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022، والتي شهدت فوز المغرب 3-0.

واستغل حكيم زياش تقدم حارس مرمى جورجيا، وسدد كرة عالية ليخدعه ويحرز هدفا عالميًا من قبل منتصف الملعب.

وفاز المغرب بثلاثية نظيفة على منتخب جورجيا بالشارقة في آخر مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.