رأى الكاتب محمد السنان، أنه من الظلم أن يتحمل الممارس الصحي قيمة التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية، على حد قوله.

وقال السنان خلال برنامج “ياهلا” :”الممارسين الصحيين رواتبهم مجزية لكن ليست مرتفعة لدرجة كل شوية يطلع لهم تكاليف”، مشيرا إلى أنهم يدفعون رخصة هيئة قد تصل إلى 1000 ريال، بالإضافة إلى التأمين.

وأضاف: “من المفترض أن جهة العمل اللي تتحمل، وبعض الأخطاء الطبية ليست بسبب الممارس الصحي، بل تكون خطأ المنشأة”.

وأضاف مثالا في حال تعطل أي جهاز بالمستشفى وتسبب في ضرر للمريض، فالمنشأة في تلك الحالة هي التي تتحمل المسؤولية.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين.