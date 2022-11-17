أعدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لائحة لإلزام المقاهي والمطاعم بالإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات المقدمة في المنشآت الغذائية.

وستلزم الهيئة، في اللائحة التي طرحتها للاستطلاع، المنشأت الغذائية بالإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات على قوائم وجباتها التي تقدمها للمستهلك خارج المنزل سواء الورقية أو الإلكترونية، أو على منصات طلبات الطعام الإلكترونية المتعاقد معها من قِبل هذه المنشآت الغذائية.

وتنص اللائحة على أن تكون البيانات الخاصة بمحتوى الكافيين للمشروبات التي تحتوي على الكافيين المعروضة في قوائم الطعام الرئيسة سهلة الوصول وفي مكان واضح للمستهلك النهائي.

كما يجب إيضاح هذه البيانات على قوائم الطعام بمليجرام/100مل أو مليجرام/للكوب، على سبيل المثال:”لاتيه.. 15 ريال، 120سعر حراري، 30مليجرام كافيين /100مل أو 30مليجرام كافيين /للكوب”.

وحددت اللائحة المشروبات التي لن يطبق عليها اللائحة وهي المشروبات المعبأة مسبقاً والتي تندرج ضمن نطاق اللائحة الفنية، والمشروبات المقدمة في المحلات المتنقلة على شكل أكشاك تقام بشكل مؤقت ولفترة زمنية محددة.

كما شمل الاستثناء المشروبات التي تعتبر ضمن قائمة الطعام المؤقتة ، والمشروبات المعدة التي يتم إعدادها وعرضها للبيع في يوم معين، والطلبات الخاصة والمعدة بناءً على طلب العميل وغير المدرجة على القوائم بشكل دائم، والمشروبات التي تقدمها الأسر المنتجة ولاتباع في المنشآت الغذائية.