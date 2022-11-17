قررت لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم رفض شكوى نادي الشباب ضد نادي الاتحاد ولاعبها السابق أحمد شراحيلي والوسيط عبدالله الخليفة.

وذكرت اللجنة في قرارها أن ما قدمه نادي الشباب من مستندات مؤيدة للشكوى هي مجموعة من القرائن غير الموصلة.

وأكدت اللجنة رفض الشكوى ولعدم كفاية الأدلة المقدمة بحق نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، والوسيط عبدالله الخليفة.

يذكر أن نادي الشباب تقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي، في مطلع شهر يونيو الماضي، حيال قيام نادي الاتحاد بالتفاوض مع مدافعها شراحيلي قبل دخوله الفترة المحمية.