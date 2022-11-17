انتهت جلسة البرلمان اللبناني التي عقدها، اليوم الخميس، بالفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك للمرة السادسة.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه، واقترع 46 نائباً بورقة بيضاء، فيما حظي النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ43 صوتاً.

وصوّت سبعة نواب للمؤرخ والأستاذ الجامعي عصام خليفة، وحدد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً للجلسة السابعة الخميس المقبل، وسط توقعات بعدم التوصل قريبا لرئيس جديد.