قال المستشار الهندسي، سعود الدلبحي، إن المواقف الذكية وصلت استخداماتها إلى المنازل.

وأضاف المواقف الذكية تقلل عدد المخارج والمداخل وتعد حل مناسب في حال الازدحام المروري، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأكد أن المواقف الذكية توفر الوقت الذي يستغرقه الفرد في البحث عن مكان في الموقف لإيقاف فيه السيارة، كما أن المواقف الذكية توفر أيضا المساحة وتعد اقتصادية.

المستشار الهندسي سعود الدلبحي: المواقف الذكية تقلل عدد المخارج والمداخل #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/QmdCPJnK9x — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 17, 2022