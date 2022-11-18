أوضح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حقيقة التقارير التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها بي بي سي: ” لقد تلقيت عرضاً من السعودية، كان أمر صعب جدا أن تقول لا لهذا العرض بسبب قيمته المالية الكبيرة، ولكن أنا سعيد هنا”.

وتابع : “ما يقال في الصحافة الصفراء بأن لا أحد يرغب في ضمي، هو أمر خاطئ تماماً- لكنهم يواصلون تكرار كذبة أن لا أحد يريد كريستيانو”.

وفي وقت سابق، كشفت التقارير الصحافية عن مغادرة رونالدو مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بسبب توتر العلاقة بينه وبين إدارة الشياطين الحمر البريطانية والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.