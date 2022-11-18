تنازلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في اجتماع لمجلس النواب اليوم عن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب.

وقالت بيلوسي: “بثقة كبيرة في حزبنا، لن أسعى إلى إعادة انتخابي للقيادة الديمقراطية في الكونغرس. لقد حان الوقت لكي يكون هناك جيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الذي أحترمه بشدة، وأنا ممتنة لأن الكثيرين على استعداد لتحمل هذه المسؤولية الهائلة”.

وأضافت بيلوسي: الديمقراطيون يطلبون مني البقاء في القيادة، ومع ذلك، فهي لا تتقاعد، لكنها ستسمر بالعمل في مجلس النواب بالكونغرس.

يذكر أن بيلوسي البالغة من العمر 82 عاما تشغل منصب رئيس مجلس النواب في الكونغرس الحالي، ولكن في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 8 نوفمبر، فقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب، وانتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الجمهوري. ولهذا السبب سيكون الرئيس التالي لمجلس النواب جمهوريا.