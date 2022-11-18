شاهد.. أسما شريف منير بـ طرحة وملاية لف على السجادة الحمراء

ظهرت المذيعة أسما شريف منير, بإطلالة مثيرة للجدل في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

وارتدت أسما فستان مفتوح الصدر يشبه الـ “ملاية اللف” لونه أسود من قماش القطيفة وله وشاح يغطي نصف شعرها، وانهالت التعليقات على الصورة التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي:” منها: العباية حكاية، وآخرون: رايحة حنة شيماء “.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.