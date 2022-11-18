حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من خلطات تعالج السكر التراكمي ، مشيرا إلى أنها سامة جدا.

وقال الخضيري عبر حسابه على تويتر “احذروا مجهولة تبيع منتج تزعم أنه يعالج السكر ومن جهلها تزعم أنه علاج للسكر التراكمي فقط( لاتدري ماهو مرض السكر) وخلطتها تحوي بذور حنظل(مطحونه) وهي سامة جداً.

وأضاف” مرارة الحنظل ستسبب هبوط في مستوى السكر(وبشدة)لمدة ساعة فيتوهم المريض أنه علاج وبعد ساعتين يرتفع وتظهر آثار السموم على الكبد والكلى”.

وفي وقت سابق، أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أنه لا صحة لوجود منتجات تخلص الجسم من السموم.