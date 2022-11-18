قررت محكمة الأسرة بالقاهرة طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة وأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيا.

بدأت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي بعد مطالبتة لزوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما، ووصلت إلى طريق مسدود.

وقال الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات لـ الإنجاب مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها، وخلال أزمتها مع زوجها تعرض والد زوجها لوعكة صحية قامت على إثرها الفنانة هالة صدقي بالوقوف بجانبه، ومساندته، خاصة في ظل سفر زوجها بالخارج فتوجه لها بالشكر.

وكانت محكمة الأسرة عاقبت زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.