أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، 7 عوامل خطبرة قد تسبب الولادة المبكرة، وأبرزها الضغوطات النفسية .

وقالت سعود الطبية عبر حسابها على تويتر أن الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل الأسبوع الـ 37 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة)؛ حيث تصاحبه مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة.

وأضافت أن العوامل التي تمثل خطرا وتسبب الولادة المبكرة، تتمثل في “التعرض لولادة مبكرة من قبل، الحمل بتوأم أو أكثر، فترة أقل من ستة أشهر بين حمل وآخر، بعض الحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة، نقص أو زيادة الوزن قبل الحمل، الضغوطات النفسية”.