حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة من حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، مؤكدة أنها مخالفة لنظام البيئة.

وقال الأمن البيئي عبر حسابه الرسمي على تويتر “عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

كانت شرطة منطقة القصيم ضبطت مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض، (4) أسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.