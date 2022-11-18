أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حقيقة تطبيق رسوم خدمة على عمليات الحجز الإلكتروني للمنتجات السكنية بما فيها الأرض.

وقال البرنامج، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال التطبيق، مبينا أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.

وأضاف البرنامج أن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه برنامج سكني على صفحته الرسمية بتويتر من أحد المتابعين حول حقيقة تطبيق رسوم خدمة على عمليات الحجز الإلكتروني.