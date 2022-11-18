أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية عن توفر 15 وظيفة في مختلف التخصصات، واشترطت المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،
وأوضح المركز أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي :
1- مدير إدارة تطوير المعايير.
2- مدير إدارة الموارد البشرية.
3- رئيس قسم الجودة.
4- أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي.
5- أخصائي اعتماد – ممارس صحي.
6- أخصائي شؤون قانونية.
7- أخصائي تدريب.
8- أخصائي إحصاء.
9- أخصائي أول – تخطيط استراتيجي.
10- أخصائي أول – تدقيق لغوي.
11- أخصائي أول – سياسات وإجراءات.
12- أخصائي أول – مشاريع.
13- أخصائي أول – أبحاث.
14- مطور نظم أول (وظيفتان).
وأضاف المركز أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م، ويمكن التقديم عبر الرابط هنـــا
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