أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية عن توفر 15 وظيفة في مختلف التخصصات، واشترطت المركز أن يكون المتقدم سعودي الجنسية،

وأوضح المركز أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي :

1- مدير إدارة تطوير المعايير.

2- مدير إدارة الموارد البشرية.

3- رئيس قسم الجودة.

4- أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي.

5- أخصائي اعتماد – ممارس صحي.

6- أخصائي شؤون قانونية.

7- أخصائي تدريب.

8- أخصائي إحصاء.

9- أخصائي أول – تخطيط استراتيجي.

10- أخصائي أول – تدقيق لغوي.

11- أخصائي أول – سياسات وإجراءات.

12- أخصائي أول – مشاريع.

13- أخصائي أول – أبحاث.

14- مطور نظم أول (وظيفتان).

وأضاف المركز أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م، ويمكن التقديم عبر الرابط هنـــا