آثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بسرقة لحن أغنيته الجديدة “لو ناسيين افكركم” التي طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب مساء الخميس.

وقال الملحن صادق عادل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «هام جدا جدا.. أغنيه النجم محمد رمضان الجديدة لو ناسيين افكركوا من ألحانى ونازلة بصوتى من يوم 7/11 اللى فات يعنى من ٤ شهور والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها عشان وصلى معلومات إنهم بيحاولوا يقفلوها دلوقتى».

وأضاف صادق عادل: «المهم إنى اتفاجات إن مكتوب في التتر إن الأغنية من ألحان شريف عبادة ودى فضيحة وسرقة علنى، مش لأنه مش ملحن الأغنية، لأنه مش ملحن أصلا وأنا بتحداه يغنى اللحن بصوته أصلا، أنا عايز حقى وبطلبه بكل أدب واحترام، ياريت كل الناس تساعدني أوصل صوتى واجيب حقى من المدعو شريف عباده لأن أعتقد إن النجم محمد رمضان وشركة روتانا تعرضوا للنصب مستحيل يكونوا على علم بالسرقة العلنية دى والله أعلم».