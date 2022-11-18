حددت الشركة السعودية للكهرباء، طريقة نقل ملكية عداد الاستهلاك من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.

وقالت الشركة عبر حسابها بتويتر أنه يمكن نقل ملكية العداد من خلال التطبيق عبر 6 خطوات بسيطة تتضمن الدخول على “خدماتي” واختيار استعراض الكل في خدمات الحساب، ثم الضغط على نقل الملكية، وقراءة المسؤولية القانونية والنقر على “إكمال”.

وأضافت أن الخطوات تتضمن تحديد نوع العلاقة بالعداد (مالك غير مُستفيد- مالك مُستفيد)، واختيار أحد الخيارين لتغيير الملكية والضغط على “متابعة”، ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على “إرسال”.