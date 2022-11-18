سادت حالة من الحزن على أهالي العاصمة الأردنية عمّان بعد وفاة الطفل موسى مجدي العودات، البالغ من العمر 6 سنوات، حيث عثر عليه متوفياً داخل خزان مياه بعد 3 أيام من البحث.

وأوضح عم الطفل موسى أن آخر مشاهدة لابن شقيقه عندما كان يلعب أمام منزلهم، ثم اختفى قبل 3 أيام، و تم إبلاغ الشرطة فور فقدانه وتغيبه عن منزل ذويه.

وقال عن الطفل انه جرى البحث عنه موسعاً في مناطق واسعة في منطقة الجويدة بالعاصمة عمّان، وللأسف النهاية أفجعت الجميع ولم تكن متوقعة، بخسب العريية

وأشار مصدر أمني أردني إلى إنه تم العثور على الطفل موسى متوفياً غرقاً داخل خزان المياه الخاص بمنزل ذويه، مبينا أنه تم فتح تحقيق موسع بالحادثة لمعرفة التفاصيل وحيثيات القضية.