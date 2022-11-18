أوضحت منصة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخدمات التي يمكن استعراضها بالمتاجر المتنقلة وخطوات الوصول إليها عبر المنصة.

وقالت المنصة أن خطوات الوصول إلى تلك الخدمات، تشمل الدخول على منصة بلدي، والضغط على قائمة خدمات بلدي، واختيار خدمات المتاجر المتنقلة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، مبيمة أن الخدمات تتضمن 4 خدمات خاصة بمنافذ البيع المتنقلة وهي “إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وتعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وتجديد رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل، وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل”.

وأضافت المنصة أن الخدمات تضم أيضاً 4 خدمات خاصة بالعربات المتنقلة وهي: “إصدار رخصة عربة متنقلة، وتعديل رخصة عربة متنقلة، وتجديد رخصة عربة متنقلة، وإلغاء رخصة عربة متنقلة”، مبينةً أن كل الخدمات المتكاملة فورية وبشروط ميسرة ورسوم رمزية.