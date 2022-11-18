سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار، لكنها تتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية بفعل توقعات بعدم تخفيف وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة الأمريكية، وكذلك توقعات ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام.

وازدادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8 في المئة لتصل إلى 90.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.30، لكنها لم تبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى في أربعة أسابيع بلغته في الجلسة السابقة عند 89.53 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 82.34 دولار للبرميل، لكنها تماسكت قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع.