يعد سرطان الفم من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، حيث يسعى الباحثين والعلماء للحد منه، في محاولة لمعرفة بعض المؤشرات التي قد تكون منبهًا على وجود المرض مبكرًا :

1: القرحة

لا تعتبر القرحة في حد ذاتها مشكلة، وغالبا ستختفي في غضون أيام قليلة، لكن عدم شفائها، يعتبر علامة شائعة لسرطان الفم.

2: الألم

تؤكد الدراسات أن الإحساس الدائم بالألم أو التورم في الفم الذي لا يختفي هو أكثر الأعراض شيوعا.

3: مشاكل البلع

يعد الألم أثناء الأكل، أو الإحساس بالحرقان عند المضغ أو مشاكل في البلع، سبب من أسباب سرطان الفم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معاناة المريض أيضا من تورم أو سماكة في الشفة، أو وجود كتلة في الفم، أو صعوبة في تحريك الفك أو ألم في الأذن لا يزول في غضون أيام قليلة.