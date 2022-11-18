شهدت سوريا جريمة قتل مفجعة جديدة، حيث أقدمت امرأة على قتل زوجها بالاشتراك مع شخص آخر، في محافظة ريف دمشق المحاذية للعاصمة السورية.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: “أخبر مركز شرطة معضمية الشام في ريف دمشق بدخول شاب في العقد الرابع من العمر إلى مشفى المواساة مفارقا الحياة”.

وعلى الفور توجهت دورية من المركز المذكور إلى المشفى وبالتحقيق تبيّن أن الشاب قد تعرض للخنق والطعن بسكين وتم إسعافه قبل أن يفارق الحياة من قبل أشقائه الذين وجدوه ملقى بجانب منزله ضمن أرض زراعية.

ودارت الشبهات حول زوجة المجني عليه، وبالتحقيق معها حاولت الإنكار في البداية وأدعت أن الجرم حصل أثناء نومها واستيقظت على صراخ أشقاء زوجها، الذين عثروا على جثته في الأرض الزراعية.

وبعد توجيه الأدلة القاطعة ومواجهتها، اعترفت بإقدامها على قتل زوجها بالاشتراك مع صديقها، وذلك بسبب خلافات شخصية فيما بينهما.