أعلنت شركة شاورمر للأغذية عن توفر وظائف شاغرة وفرص تدريبية في (7 مدن بالمملكة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- عضو فريق:

– مكان العمل (الزلفي، القنفذة، الدمام، الخبر، الظهران، رأس تنورة).

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.

الفرص التدريبية:

2- برنامج تدريب على رأس العمل:

– مكان التدريب (الرياض).

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– خريج دبلوم أو بكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الموارد البشرية).

– لم يدخل اسمه في التأمينات آخر 6 أشهر.

– لم يستفيد من برنامج تمهير سابقاً.

– اللغة الإنجليزية.

– مهارات الاكسل.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع .