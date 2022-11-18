أعلنت شركة شاورمر للأغذية عن توفر وظائف شاغرة وفرص تدريبية في (7 مدن بالمملكة)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- عضو فريق:
– مكان العمل (الزلفي، القنفذة، الدمام، الخبر، الظهران، رأس تنورة).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– اللغة الإنجليزية مستوى متوسط.
الفرص التدريبية:
2- برنامج تدريب على رأس العمل:
– مكان التدريب (الرياض).
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– خريج دبلوم أو بكالوريوس في (المالية، المحاسبة، الموارد البشرية).
– لم يدخل اسمه في التأمينات آخر 6 أشهر.
– لم يستفيد من برنامج تمهير سابقاً.
– اللغة الإنجليزية.
– مهارات الاكسل.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً، وذلك من خلال الموقع .
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