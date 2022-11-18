تستمر شركة تويوتا اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، في تألقها داخل الأسواق، وذلك بعد أن كشفت الستار عن نسختها الجديدة بريوس موديل 2023.

وتعتبر هذه النسخة من أحدث الإصدارات المقدمة من تويوتا والتي تعمل بالتقنية الهجينة، مع قدرات فنية متطورة.

وتتميز السيارة تويوتا بريوس ببطارية كهربائية تنتج قوة قدرها 13.6 كيلو واط /الساعة للنسخة الاوروبية، على عكس الطرازات السابقة والتي تنتج 8.8 كيلو واط في الساعة.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، مع قوة قدرها 121 حصانا، لترتفع تلك القوة بنسبة 99 حصانا وتصل إلى 200 حصانا للنسخة الجديدة.

وجاءت السيارة بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى نظام داخلي للتحكم في المناخ، ودرجة حرارة مقاعد السيارة.

كما أنها حصلت على الترقيات الخارجية مثل زيادة العرض الكلي بنسبة 22 مم، مع تقليل الارتفاع الكلي للسيارة بنسبة 50 مم، بالاضافة إلى حصولها على مقدمة عدوانية المظهر، ومصابيح بتقنية LED، مع جنوط رياضية انيقة وذات تصميم هندسي مميز.