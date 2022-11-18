البقمي: الاقتصاد السعودي يعد مركز قوي من حيث الموقع الجغرافي والممكنات القوية (فيديو)

أكد أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الإمام الدكتور شجاع البقمي أن الاقتصاد السعودي يعد مركز قوي من حيث الموقع الجغرافي والممكنات القوية التي تجعله منطقة الجذب الأولى.

وقال البقمي :” هناك تقديرات تتحدث عن نمو الاقتصاد السعودي بقوة في ٢٠٢٣. اليوم الاقتصاد العالمي يعيش مرحلة صعبة للغاية وبالتالي أن يكون هناك اقتصاد دولة بحجم المملكة يحدث هذا التنوع وهذه القفزة الهائلة”

وأضاف ” وبلا شك أن الشراكة السعودية التايلندية ستنتقل إلى مرحلة جديدة، كما أن المستثمرين في المملكة وتايلاند اليوم سيكونون أمام فرص نوعية هائلة لم تكن مستثمرة في السابق “.