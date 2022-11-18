تمكن فريق من أطباء جراحة المسالك البولية بمستشفيات جامعة المنوفية في مصر، من استخراج فوطة جراحية عمرها 7 سنوات، كانت في بطن مريض أثناء جراحة سابقة.

وتفصيلاً، حضر المريض إلى مستشفيات جامعة المنوفية، يعاني من ارتفاع متكرر في درجه الحرارة، وعدم القدرة على تناول الطعام، وبعمل الفحوصات اللازمة، تم اكتشاف جسم غريب بحجم 15 سم × 15 سم، في المنطقة التي تم استئصال الكلى اليمنى منها منذ 7 سنوات.

وعلى الفور حدد الفريق موعدًا لإجراء جراحة عاجلة لاستخراج الجسم الغريب، من بطن المريض البالغ عمره 60 عام، وتبين أنها فوطة جراحية مهملة من العملية السابقة.