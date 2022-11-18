أفادت الصحافية التركية هادية ليفنت، بإنه من الواضح أن أحلام البشير، المتهمة بتنفيذ هجوم إسطنبول لا تحمل الجنسية السورية، ولكنها احتمال كبير أن تكون صومالية.

وأشارت ليفنت إلى أنها حاولت التأكد من هذه المعلومات، لافتة أنها توصلت لاحتمال أن تكون منفذة الهجوم من شمال إفريقيا.

وقالت:” أن هناك تناقضات حول موعد قدوم منفذة الهجوم إلى تركيا عبر عفرين، وما إن كانت منفذة الهجوم قد عبرت الحدود بالفعل أم لا.”

وتابعت : “وردت أنباء أخرى عن اعتقال 17 شخصًا من الجماعات المدعومة من تركيا في عفرين وتم ذكر اسم فرقة الحمزات”.

وأكدت ليفنت أن هناك مواجهات مسلحة اندلعت بين الجماعات المدعومة من تركيا، قائلة: “لقد قاموا بالسيطرة على عفرين وبالنظر لكل هذا يتضح أن شمال سوريا خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى أنه في هذه الأوضاع بإمكان أي شخص عبور المنطقة، فقد تم إلقاء القبض على زعيم تنظيم إجرامي إيطالي في إدلب، تبين أنه عبر من تركيا.

يُذكر أن الانفجار قد حدث بعد ظهر يوم الأحد في شارع الاستقلال المخصص للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية في اسطنبول، ولقي ستة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 81 آخرون واعتبرت سلطات البلاد الحادث هجومًا إرهابيًا.